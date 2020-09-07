الرياضة

عرض برشلونة الأخير لضم فينالدوم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض برشلونة الأخير لضم فينالدوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع النجم الهولندي جورجينيو فينالدوم، لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحدد رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة، فينالدوم كخيار أساسي له للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، ليكون ضمن خططه في وسط البارسا خلال الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة ينتظر إتمام ليفربول تعاقده مع تياجو ألكانتارا من أجل ضم فينالدوم.

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وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول الموسم المقبل، ولم يتوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين لتجديد التعاقد بينهما.

كما أشارت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن ليفربول سيرفض التخلي عن فينالدوم بسعر 12 مليون يورو، كما كشفت بعض التقارير.

وتابعت الصحيفة، أن ليفربول يفكر في التعاقد مع تياجو ألكانتارا مجانًا في شهر يناير المقبل، على أن ينضم للفريق بداية من موسم 2020/2021، ومن المتوقع عدم بيع فينالدوم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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