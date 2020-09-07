نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان لريال مدريد: لا أريد رؤية جاريث بيل في غرفة الملابس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رفض نادي ريال مدريد الإسباني فكرة رحيل جاريث بيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية إلا بشروطه الخاصة من أجل تحقيق أكبر استفادة مادية من بيع.
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أن الوضع بين بيل والريال ليس جيدًا، موضحة أن الحرب مع زين الدين زيدان المدير الفني للفريق مفتوحة لأنه طلب عدم رؤية جاريث بيل في غرفة الملابس.
وأضافت: "بعد كلمات بيل الأخيرة، خرجت شائعات حول أن ريال مدريد قد يدفع عامًا واحدًا من عقد اللاعب لتسهيل رحيله، لكن الحقيقة أن الملكي لن يفرط في اللاعب بالمجان لأنه يرغب في جمع 150 مليون يورو للتخفيف من آثار أزمة كورونا، وسيطلب 25 مليون يورو من أجل رحيل بيل".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر زيدان لريال مدريد: لا أريد رؤية جاريث بيل في غرفة الملابس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.