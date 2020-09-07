الرياضة

تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي بيراميدز إتمام تعاقده مع رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية، أن عقد رمضان صبحي مع بيراميدز سيكون لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.

وتابعت التقارير، أن الصفقة كلفت خزائن بيراميدز ما بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، مع وجود بعض الإضافات.

Advertisements

ويعد رمضان صبحي هو الصفقة الثانية لبيراميدز خلال الصيف الجاري، بعد إتمام التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن عن إنهاء ارتباطه برمضان صبحي، بعد رغبة الأخير بانتقاله إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وشارك رمضان صبحي مع الأهلي في 9 مباريات بالموسم الحالي، بسبب الإصابة، تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة تمريرة حاسمة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا