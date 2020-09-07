نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل عقد رمضان صبحي مع بيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي بيراميدز إتمام تعاقده مع رمضان صبحي، لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشفت تقارير صحفية، أن عقد رمضان صبحي مع بيراميدز سيكون لمدة 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
وتابعت التقارير، أن الصفقة كلفت خزائن بيراميدز ما بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه إسترليني، مع وجود بعض الإضافات.
ويعد رمضان صبحي هو الصفقة الثانية لبيراميدز خلال الصيف الجاري، بعد إتمام التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي.
وكان الأهلي قد أعلن عن إنهاء ارتباطه برمضان صبحي، بعد رغبة الأخير بانتقاله إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة.
وشارك رمضان صبحي مع الأهلي في 9 مباريات بالموسم الحالي، بسبب الإصابة، تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة تمريرة حاسمة.
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