تاريخ وأرقام مواجهات الأهلي أمام حرس الحدود

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحل ضيفًا على فريق حرس الحدود في إطار الجولة الـ25 من منافسات بطولة الدوري.

ونرصد في السطور التالية أبرز أرقام في تاريخ لقاءات الفريقين:

تعد مواجهة الفريقين مساء اليوم المواجهة الـ 31 بين الفريقين، بعدما التقى الأهلي وحرس الحدود على مدار 30 مباراة سابقة كان الفوز حليف الأهلي في 25 مباراة، وفرض التعادل نفسه على 3 مواجهات، فيما كان الفوز حليف حرس الحدود في مواجهتين.

يعود تاريخ المواجهة الأولى بين الأهلي وحرس الحدود إلى منتصف ستينيات القرن الماضي، وتحديدًا في موسم 1964-1965، حينما كان يحمل اسم «خفر السواحل» فيما كانت آخر لقاءات الفريقين في الدور الأول من الموسم الجاري.

Advertisements

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز برباعية نظيفة، وهو ما حدث في مناسبتين الأولى في موسم 2006-2007 وبالدور الثاني، وسجل الأهداف عبد الحميد حسن وعماد متعب ومحمد شوقي وأمادو فلافيو، والثانية في موسم 2015-2016، وسجل الأهداف رامي ربيعة ومؤمن زكريا «هدفان» وسعد سمير.

حافظ الأهلي على نظافة شباكه أمام حرس الحدود في 18 مباراة فيما خرج الحرس بشباك نظيفة أمام الأهلي في مباراتين فقط.

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك حرس الحدود في 54 مناسبة من خلال 31 لاعبا بينما استقبلت شباك الأهلي 15 هدفا.

يعد عماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي بعدما نجح في تسجيل 8 أهداف، فيما يعتبر وائل جمعة أكثر اللاعبين ظهورا في تاريخ لقاءات الفريقين برصيد 16 مباراة.