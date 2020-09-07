الرياضة

سر تعثر مفاوضات سموحة مع مجدى عبدالعاطى

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تعثرت مفاوضات نادى سموحة مع مجدى عبدالعاطى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان السابق لتولى تدريب سموحة خلال الفترة الحالية خلفا لـ حمادة صدقى والذى رحل عن الفريق خلال الساعات الماضية .


وشهدت الساعات الماضية ، مفاوضات مكثفة من قبل سموحة مع مجدى عبدالعاطى لحسم التعاقد معه والاتفاق على كافة بنود توليه تدريب الفريق السكندرى خلال الفترة المقبلة ولكنها تعثرت فى اللحظات الأخيرة بلسبب رغبة عبدالعاطى فى الإتيان بجاهز فنى كامل معه.


ويعد مجدى عبدالعاطى واحدا من المدربين الصاعدين بقوة فى الدوري الممتاز بعد المستويات الجيدة التى قدمها مع فريق أسوان خلال الفترة الماضية .

ومن المقرر أن يحسم سموحة ملف مديره الفنى الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة خاصة وأن الفريق مقبل على مباراة قوية أمام الزمالك والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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