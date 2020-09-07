مانشستر سيتي يعلن إصابة رياض محرز بكورونا

أعلن نادي مانشستر سيتي عن إصابة الثنائي رياض محرز وإيميريك لابورت بفيروس كورونا وأن كلاهما تم عزلهما طبقًا لإجراءات الوقاية المتبعة.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي اليوم، وأكد من خلاله أن محرز ولابورت لم يظهر عليهما أي أعراض من تلك الخاصة بالفيروس القاتل.

وكتب النادي في البيان: "مانشستر سيتي يستطيع التأكيد أن رياض محرز وإيميريك لابورت قد تم اختبارهما ضد فيروس كورونا وظهرت النتيجة إيجابية".