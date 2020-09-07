ملك الحركات .. الكاف يحتفل بعيد ميلاد محمد بركات على طريقته الخاصة

احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " بعيد ميلاد محمد بركات نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق . ونشر كاف علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر ": "عيد ميلاد سعيد لـ "ملك الحركات" محمد بركات". واستعرض الكاف تاريخ محمد بركات الحافل مع الأهلى ومنتخب مصر وحجم الإنجازات التى حققها مع عالم الساحرة المستديرة ، ونشر الكاف حصول بركات على بطولة الأمم الإفريقية . واستعرض الكاف تاريخ محمد بركات الحافل مع الأهلى ومنتخب مصر وحجم الإنجازات التى حققها مع عالم الساحرة المستديرة ، ونشر الكاف حصول بركات على بطولة الأمم الإفريقية . كما استعرض حصوله على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 5 مرات وحصوله أيضا على بطولة السوبر الإفريقي 3 مرات .

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