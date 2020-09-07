الرياضة

محمود علاء ينشر صورة له من مباراة طلائع الجيش

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عدة صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وحول تأجيل نصف نهائي افريقيا الذي يواجه فيه الزمالك فريق الرجاء المغربي، قال أمير مرتضى إنها مجرد مناوشات، موضحا أنه حتي الان الفريق يستعد للموعد المحدد لمواجهة الذهاب وهو 25 سبتمبر الحالي ولم يتم إبلاغ إدارة النادي بأي مواعيد جديدة.

كان الزمالك قد فاز على فريق طلائع الجيش بهدف دون رد سجله يوسف أوباما في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري على استاد القاهرة.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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