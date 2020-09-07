الرياضة

اللجنة الأولمبية تصدم الجبلاية: انتخابات نوفمبر 2020 باطلة

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أكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه سيتم تطبيق اللوائح والقوانين على الجميع دون محاباة لأحد على حساب أحد وأن جميع الاتحادات تقع تحت مظلة واحدة ولائحة واحدة بما فيها اتحاد كرة القدم .
وتشهد الفترة الحالية قلقا كبيرا بشأن انتخابات اتحاد الكرة والتى من المقرر إقامتها وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى " فيفا " فى شهر نوفمبر المقبل وهو الأمر الذى يرفضه بشكل قاطع اللجنة الأولمبية والتى ترى أن إقامتها فى شهر نوفمبر 2020 يعنى بطلانها بقوة القانون المصري .

وأكد حطب إن الفيفا لا يستطيع مخالفة القانون المصري، لأن لوائح وميثاقا أوليمبيا وقانون يحكم الجميع بما فيها فيفا وفي حالة مخالفته لذلك يتم محاسبته.

وأضاف يوجد مخاطبات رسمية بين اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة بشأن الدعوة لعقد الجمعية العمومية وفى حال الدعوة إلى إجراء الانتخابات خلال شهر نوفمبر ستكون باطلة وسيتم حل المجلس وفقا لقانون الرياضة والذى يستلزم تصنيف الهيئات قبل إجراء أى انتخابات .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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