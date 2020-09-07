اللجنة الأولمبية تصدم الجبلاية: انتخابات نوفمبر 2020 باطلة

وأكد حطب إن الفيفا لا يستطيع مخالفة القانون المصري، لأن لوائح وميثاقا أوليمبيا وقانون يحكم الجميع بما فيها فيفا وفي حالة مخالفته لذلك يتم محاسبته.
وأضاف يوجد مخاطبات رسمية بين اللجنة الأولمبية واتحاد الكرة بشأن الدعوة لعقد الجمعية العمومية وفى حال الدعوة إلى إجراء الانتخابات خلال شهر نوفمبر ستكون باطلة وسيتم حل المجلس وفقا لقانون الرياضة والذى يستلزم تصنيف الهيئات قبل إجراء أى انتخابات .
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