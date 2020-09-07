اختفاء كؤوس أمم إفريقيا.. 10 تصريحات نارية أبرزها: دورتوا عند شوقي غريب

ليست له أي علاقة بكأس أمم أفريقيا لا أرد على مثل هذه التفاهات سرقة كؤوس أمم إفريقيا تسيب وإهمال إيه مغزى إثارة موضوع فقدان الكؤوس والدروع من الاتحاد الذي حدث منذ 9 أعوام ولا فيه كؤوس تانية اتسرقت كأس أمم افريقيا 2010 لم يستعيده الاتحاد لكن تم ثبوت وجود كأس أمم إفريقيا 86 و2006 و2008 اللجنة الخماسية قررت عمل تحقيق داخلى مع إدارتى الحسابات والمخازن.. ولم يتم إبلاغ الجهات الأمنية.

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