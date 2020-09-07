الرياضة

اختفاء كؤوس أمم إفريقيا.. 10 تصريحات نارية أبرزها: دورتوا عند شوقي غريب

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ليست له أي علاقة بكأس أمم أفريقيا لا أرد على مثل هذه التفاهات

سرقة كؤوس أمم إفريقيا تسيب وإهمال

إيه مغزى إثارة موضوع فقدان الكؤوس والدروع من الاتحاد الذي حدث منذ 9 أعوام ولا فيه كؤوس تانية اتسرقت 

كأس أمم افريقيا 2010 لم يستعيده الاتحاد لكن تم ثبوت وجود كأس أمم إفريقيا 86 و2006 و2008

اللجنة الخماسية قررت عمل تحقيق داخلى مع إدارتى الحسابات والمخازن.. ولم يتم إبلاغ الجهات الأمنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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