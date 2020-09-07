الرياضة

رسميا..ويلتون سواريز ينتقل للشارقة الإماراتي

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أعلن نادي الشارقة الإماراتي، تعاقده مع صفقة مميزة في مركز الهجوم من أجل تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة، خاصة مع استئناف مسابقة دوري أبطال آسيا.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الشارقة على "تويتر"، أنه تم التعاقد رسميا مع البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم الوصل، لمدة موسم واحد فقط.
وجاء تعاقد الشارقة مع سواريز، لتعويض غياب جوناثاس دي خيسوس، الذي تعرض للإصابة مؤخرا.

يذكر أن الفريق الإماراتي، يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا برصيد نقطة واحدة فقط، خلف التعاون الذي يتصدر بـ 6 نقاط، والدحيل القطري وصيفا بـ 3 نقاط، وبيرسبوليس الإيراني في المركز الرابع بنقطة واحدة أيضا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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