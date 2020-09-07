الرياضة

شوبير يكشف مخططا جديدا ضد كهربا وسر استبعاد صالح جمعة المستمر

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قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه يوجد مخطط لمحاصرة اللاعب محمود كهربا بالأزمات، بدليل الفيديوهات الأخيرة التي خرجت عبر مواقع التواصل ضده.

وأكد شوبير ، عبر برنامجه الإذاعي، أنه لا يوجد تحقيق من جانب إدارة الأهلي مع اللاعب، مشيرا إلى أنه يرى أن الإدارة ستكتفي بالعقوبة المؤلمة التي وقعت ضده، وتنتظر منه الانضباط في الفترة المقبلة".

وأضاف : " كهربا يتدرب بشكل قوي مع الأهلي، ولكنه لن يشارك أمام الإسماعيلي عقب رفع الإيقاف عنه، إلا إذا احتاج الفريق لخدماته بسبب الغيابات أو حال حدوث إصابات".

وتحدث شوبير عن موقف صالح جمعة بقوله: "مشكلة صالح فقط تتمثل في زيادة وزنه 6 كيلو جرامات، ولذلك لا يشارك اللاعب في المباريات" ، متابعا: "أطالب صالح جمعة بأن يخفض وزنه، وهو يستطيع القيام بذلك في الأيام المقبلة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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