نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على طلائع الجيش.. موعد مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي الزمالك من الفوز على نظيره نادي طلائع الجيش اليوم الأحد بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وبهذه النتيجة يصل رصيد نادي الزمالك إلى ٥١ نقطة ليواصل السيطرة على جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي طلائع الجيش عند ٢٦ نقطة في المركز الثالث عشر.
ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي يوم ٢٥ سبتمبر الجاري ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وستلعب مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب بينما ستلعب مباراة الإياب يوم ٢ أكتوبر المقبل في القاهرة.
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