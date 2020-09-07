الرياضة

برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يستعطف ليونيل ميسي بضم صديقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هدأت أزمة ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني مع إدارة فريقه بعد قراره البقاء في قلعة كامب نو لكن الإدارة تحاول ضم صديقه لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

 

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن وكيل مارتينيز سيلتقي مسئولي برشلونة من أجل حسم الصفقة التي يطلبها ميسي وذلك بعرض 80 مليون يورو للإنتر.

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وأشارت الصحيفة إلى أن رونالد كومان مدرب برشلونة وضع بديلا لمارتينيز في حال لم تفلح مساعي النادي في التعاقد معه، هو الهولندي ممفيس ديباي مهاجم أولمبيك ليون الفرنسي.

 

ويعد ضم مارتينيز كان أحد مطالب مواطنه ميسي، الذي ضاق ذرعا بفشل إدارة برشلونة في تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، لتعويض تراجع مستوى بعض النجوم بسبب كبر أعمارهم.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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