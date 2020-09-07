الرياضة

الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقهر الأهلي ويحصل على صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق، عن اقتراب حصول نادي الزمالك على كريم طارق، لاعب فريق بتروجت المعار إلى طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مسئولو نادي الزمالك حصلوا على توقيع كريم طارق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت المعار إلى صفوف طلائع الجيش

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وأضاف: "اجتمع مسئولو القلعة البيضاء مع اللاعب عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة أمام الإنتاج الحربي وحصلوا على توقيعه لمدة 4 مواسم مقبلة، حيث يتبقى فقط الاتفاق مع إدارة بتروجت على الجوانب المالية مقابل ضمه".

يذكر أن الزمالك حقق الفوز امس على فريق طلائع الجيش بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة ال 25 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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