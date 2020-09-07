الأهلي يواجه حرس الحدود على ستاد المكس مساء اليوم

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحل ضيفا نظيره فريق حرس الحدود في الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الـ25 من منافسات بطولة الدوري العام.
يخوض الأهلي اللقاء؛ من أجل الحفاظ على سلسلة الانتصارات بعد الفوز الذي حققه على حساب الجونة بالجولة الـ22 ومن بعده المصري في الجولة 23، ووادي دجلة في الأسبوع 24؛ لمواصلة التربع على قمة الجدول، والاقتراب بقوة من حسم لقب الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، حيث يحتاج إلى11 نقطة للتتويج رسميا باللقب.
يدخل الأهلي مواجهة الحرس وهو يعتلي قمة جدول الدوري الممتاز برصيد 65نقطة، جمعها على مدار 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة، واكتفى بالتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة.
يمتلك الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري، برصيد 58 هدفا ، كما أنه صاحب أقوى خط دفاع، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف، فيما يدخل حرس الحدود مواجهة اليوم في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة جمعها على مدار 23 مباراة بعدما حقق الفوز في 5 مباريات والتعادل في 11 مباراة والخسارة في 7 مباريات.
الجهاز الفني للأهلي، بقيادة رينيه فايلر، قرر استئناف التدريبات بدون راحة عقب الفوز الذي حققه على حساب وادي دجلة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي.
واختار فايلر قائمة المباراة التي شهدت عودة علي معلول والذي غاب عن مواجهة وادي دجلة، فيما يستمر غياب محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف ومحمود متولي وعمرو السولية للإصابة.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني، وأحمد فتحي وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجيرالدو وجونيور أجايي ومروان محسن ووليد سليمان وأليو بادجي ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.
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