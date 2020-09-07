الأهلي يواجه حرس الحدود على ستاد المكس مساء اليوم

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحل ضيفا نظيره فريق حرس الحدود في الثامنة والنصف من مساء اليوم الاثنين، على استاد المكس بالإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الـ25 من منافسات بطولة الدوري العام.

يخوض الأهلي اللقاء؛ من أجل الحفاظ على سلسلة الانتصارات بعد الفوز الذي حققه على حساب الجونة بالجولة الـ22 ومن بعده المصري في الجولة 23، ووادي دجلة في الأسبوع 24؛ لمواصلة التربع على قمة الجدول، والاقتراب بقوة من حسم لقب الدوري للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه، حيث يحتاج إلى11 نقطة للتتويج رسميا باللقب.

يدخل الأهلي مواجهة الحرس وهو يعتلي قمة جدول الدوري الممتاز برصيد 65نقطة، جمعها على مدار 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة، واكتفى بالتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة.

يمتلك الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري، برصيد 58 هدفا ، كما أنه صاحب أقوى خط دفاع، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف، فيما يدخل حرس الحدود مواجهة اليوم في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة جمعها على مدار 23 مباراة بعدما حقق الفوز في 5 مباريات والتعادل في 11 مباراة والخسارة في 7 مباريات.

الجهاز الفني للأهلي، بقيادة رينيه فايلر، قرر استئناف التدريبات بدون راحة عقب الفوز الذي حققه على حساب وادي دجلة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي.

واختار فايلر قائمة المباراة التي شهدت عودة علي معلول والذي غاب عن مواجهة وادي دجلة، فيما يستمر غياب محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف ومحمود متولي وعمرو السولية للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: ‏

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي ‏معلول ومحمد هاني، وأحمد فتحي وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ ‏وجيرالدو وجونيور أجايي ومروان محسن ووليد سليمان وأليو بادجي ومحمد شكري وعربي بدر ‏ومحمد فخري.‏