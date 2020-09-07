الرياضة

رسميًا.. أحمد سامي مديرا فنيا لـ سموحة.. ننشر الجهاز الفني بالكامل

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أنهى مسئولو نادى سموحة إجراءات التعاقد مع أحمد سامى لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا لـ حمادة صدقى والذى رحل عن الفريق خلال الساعات الماضية .

وشهدت الساعات الماضية ، مفاوضات مكثفة من قبل سموحة مع أحمد سامى لحسم التعاقد معه والاتفاق على كافة بنود توليه تدريب الفريق السكندرى خلال الفترة المقبلة ولكنها تعثرت فى اللحظات الأخيرة بلسبب رغبة عبدالعاطى فى الإتيان بجهاز فنى كامل معه.

ويتكون الجهاز الفنى الجديد لسموحة من أحمد سامي مديرا فنيا و أحمد ناجي مدرب حراس مرمي و أحمد حمودة مدربا عاما و خميس جعفر مدربا ، ويل مدرب أحمال واستمرار الجهاز الطبي والاداري.

ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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