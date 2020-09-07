وشهدت الساعات الماضية ، مفاوضات مكثفة من قبل سموحة مع أحمد سامى لحسم التعاقد معه والاتفاق على كافة بنود توليه تدريب الفريق السكندرى خلال الفترة المقبلة ولكنها تعثرت فى اللحظات الأخيرة بلسبب رغبة عبدالعاطى فى الإتيان بجهاز فنى كامل معه.
ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رسميًا.. أحمد سامي مديرا فنيا لـ سموحة.. ننشر الجهاز الفني بالكامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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