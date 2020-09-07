تحت شعار لا للتغيير.. فاسيليو يستقر على تشكيل دجلة فى مواجهة المقاولون

ويخشى الجهاز الفنى لدجلة من تلقى هزيمة فى مباراة اليوم والدخول فى النفق المظلم والهبوط إلى دورى القسم الثانى.
واستقر فاسيليو على تشكيل مباراة فريقه لمواجهة المقاولون والذى من المقرر أن يتكون من محمد عبدالمنصف فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي أحمد بيكهام ومحمود مرعي وخالد رضا ويعقوبو وفى الوسط محمد عبدالعاطى وأحمد سعيد ومحمد رضا خلف الثلاثي حسام عرفات " عبدالكبير الوادى ورفيق كابو ومروان حمدى.
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