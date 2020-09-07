الرياضة

تحت شعار لا للتغيير.. فاسيليو يستقر على تشكيل دجلة فى مواجهة المقاولون

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يرفض الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة بقيادة اليونانى بابا فاسيليو إجراء أى تغيير فى تشكيل فريقه اليوم أمام المقاولون العرب فى المباراة، التى من المقرر أن تقام بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الـ25 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.
ويري فاسيليو أن مباراة دجلة اليوم تعد نقطة فاصلة بالنسبة لمشوار الفريق بجدول ترتيب الدوري بعد الهزيمة الأخيرة أمام الأهلى بهدفين دون رد، وتجمد الرصيد عند 26 نقطة.

ويخشى الجهاز الفنى لدجلة من تلقى هزيمة فى مباراة اليوم والدخول فى النفق المظلم والهبوط إلى دورى القسم الثانى.

واستقر فاسيليو على تشكيل مباراة فريقه لمواجهة المقاولون والذى من المقرر أن يتكون من محمد عبدالمنصف فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي أحمد بيكهام ومحمود مرعي وخالد رضا ويعقوبو وفى الوسط محمد عبدالعاطى وأحمد سعيد ومحمد رضا خلف الثلاثي حسام عرفات " عبدالكبير الوادى ورفيق كابو ومروان حمدى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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