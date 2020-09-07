وليد سليمان يهنئ محمد بركات بعيد ميلاده: عم الناس كلها

هنأ وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، نجم منتخب مصر السابق محمد بركات بيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الشخصي على انستجرام . . ونشر وليد سليمان صورة لمحمد بركات ، وعلق قائلا : " عم الناس كلها كل سنه وانتا طيب يا كابتن مصر وعقبال مليون سنه " . ويحتفل محمد بركات نجم منتخب مصر السابق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ44. ويُعد محمد بركات أحد نجوم كرة القدم المصرية فى تاريخها، وحقق العديد من الإنجازات، والألقاب رفقة النادى الأهلى والإسماعيلي ومنتخب مصر. واستطاع محمد بركات أن يضع لنفسه مكان ضمن أفضل اللاعبين فى تاريخ مصر، بعدما حقق العديد من النجاحات مع جميع الأندية التى لعب معها ومع المنتخب الوطني.

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