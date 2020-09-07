بعد إصابته بكورونا.. رياض محرز لـ متابعيه: أنا بخير.. واعتنوا بأنفسكم

علق جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، رياض محرز، لأول مرة على إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي صباح اليوم عن إصابة محرز بجانب إيمريك لابورت بـ فيروس كورونا، وتم عزلهما في المنزل وفقًا لبروتوكول الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغرد الجزائري الدولي صاحب ذهبية أمم إفريقيا 2019 في مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب: "شكرًا لكم جميعًا على رسائلكم الجميلة".

وتابع: "أنا بخير، أبقوا بأمان واعتنوا بأنفسكم".

وسيغيب محرز ولابورت عن فترة الإعداد قبل بداية الموسم في مانشستر سيتي، الذي سيبدأ الدوري الإنجليزي في الجولة الثانية أمام ولفرهامبتون في 21 سبتمبر الجاري.