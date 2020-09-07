صبحي يستعرض مع لجنة الاتحاد الدولى لكرة اليد استعدادات الصالات المستضيفة للمونديال

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع ممثلي ومبعوثي الاتحاد الدولى لكرة اليد وبحضور اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد ومسئولى الشركة الناقلة لفعاليات البطولة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللجنة المنظمة للمونديال ، صباح اليوم الإثنين ،باستاد القاهرة الدولى لمناقشة آخر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتهاء من كافة الأعمال بالأربع صالات الرئيسية المستضيفة لمنافسات مونديال اليد في الفترة من 13-31 يناير 2021 .

وتفقدت اللجنة الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى فضلا والتى تأتي ضمن أربع صالات من المقرر استضافتها للبطولة وتتسع ل 22 ألف متفرج ، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وتتسع مدرجاتها ل ٧٥٠٠ متفرج وبرج العرب بسعة ثلاثة ألاف متفرج وأخيرا الصالة الجديدة بضاحية ٦ أكتوبر التي تستوعب 4500 متفرج.

استهل وزير الرياضة الاجتماع بالاشادة بالجهود التي أخرجت القرعة بالشكل الذي أبهر العالم ،وكانت محور لتصدر الصحافة المحلية والعالمية .

وفي هذا السياق ، عبر مسئولى شركة سبورت فايف الفرنسية صاحبة حقوق بث المونديال من الاتحاد الدولى عن انبهارهم بسحر الأهرامات الذي شهد أفضل حفل قرعة علي الإطلاق علي حد تعبير مسئولي الشركة ، وكذلك المجهودات المبذولة والاستعدادات القائمة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة وكافة الصالات المستضيفة للبطولة .

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وخلال الإجتماع ، أكد وزير الرياضة علي انتهاء الأعمال التطويرية بالصالة المغطاة باستاد القاهرة علي نهاية أكتوبر القادم ، مضيفًا أهمية المتابعة اللحظية مع كافة الجهات واللجان المعنية لإخراج الحدث بالشكل الذي يليق بمكانه مصر الدولية ، واطلاع الاتحاد الدولي لليد أولا بأول بكافة الاستعدادات للبطولة .

وقال الكابتن حسن لبيب مدير البطولة : " نعمل بشكل متواصل من أجل استمرار النجاح فى المونديال وشكرا لكل قيادات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه الكبير والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الرياضة دكتور أشرف صبحى الذى شاركنا العمل والتعب لحظة بلحظة " .

حضر الإجتماع ، مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد ومسئولو الاتحاد الدولي لكرة اليد ومسئولو الشركة الناقلة لفعاليات البطولة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، الكابتن حسين لبيب مدير البطولة والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي .

وزارت لجنة الاتحاد الدولى لكرة اليد أمس الصالة المغطاة الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر ومن المقرر أن تقوم بتفقد الاربع صالات خلال فترة تواجدها فى مصر.