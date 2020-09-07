3 مفاجآت قوية فى تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي .. تعرف عليها

ويعد رمضان صبحي واحدا من أهم اللاعبين فى الكرة المصرية خلال الوقت الحالى نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها وتواجده بشكل مستمر فى تشكيل منتخب مصر .

وعلم دوت الخليج أن توقيع رمضان صبحي لبيراميدز جاء لمدة 5 سنوات وليس 3 سنوات كما ذكر من قبل، واتفق الطرفان على تقديم مبالغ مالية خاصة للاعب فى حال الحصول على أى بطولة خلال الموسم الكروى الجديد.

يعد عقد رمضان صبحي هو الأكبر بين صفوف لاعبى بيراميدز بالتساوى مع نجم الفريق الأول عبدالله السعيد والذى يوجد بعقده بندا ينص على الحصول على أكبر قيمة مالية داخل الفريق .

ونجح مسئولو بيراميدز فى الوصول إلى اتفاق مالى مع هيدرسفيلد بعدما تم الاتفاق على الحصول على خدمات رمضان صبحي مقابل دفع مبلغ مالى يصل إلى 4 ملايين جنيه استرالينى.

ولعب رمضان صبحي دورا كبيرا فى نجاح بيراميدز فى حسم ضمه بعدما أبلغ إدارة هيدرسفيلد الإنجليزي برغبته الأولى والأخيرة فى الانتقال إلى بيراميدز ورقض كافة العروض المقدمة له.