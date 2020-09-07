الرياضة

موعد مباراة حرس الحدود والأهلي في الدوري

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يستعد الأهلي، لمواجهة حرس الحدود، اليوم، الإثنين، ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري المصري.

موعد مباراة حرس الحدود ضد الأهلي في الدوري المصري

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الحدود الأهلي، في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، الإثنين، باستاد المكس بالإسكندرية، وتُنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق أيمن الكاشف.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، برصيد 65 نقطة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الثلاث نقاط، ليقترب خطوة جديدة من حسم اللقب بشكل رسمي، حيث يحتاج 11 نقطة لحسم اللقب رقم 42 في تاريخه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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