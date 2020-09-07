الرياضة

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق عن مصطفى محمد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من نجم الزمالك السابق عن مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أيمن منصور، نجم نادي الزمالك سابقًا، عن تألق مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وفوز نادي الزمالك على طلائع الجيش اليوم.

وقال أيمن منصور في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصطفى محمد مهاجم جيد ولكن هو ما زال في سن صغير ويجب ألا نحمله فوق طاقته حتى لا يتعرض للضغوطات التي قد تؤثر عليه بشكل سلبي".

وتابع أيمن منصور أن هدف مصطفى محمد في شباك النادي الأهلي في لقاء القمة الأخير في الدوري المصري أعادت لمصطفى محمد بريقه مرة أخرى.

وتحدث أيمن منصور عن مشوار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، مؤكدًا: "كارتيرون مدرب ناجح حتى الآن ويحسب له الاعتماد على الناشئين".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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