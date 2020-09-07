نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يعرض نجمه للبيع لضم ممفيس ديباي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر نادي أولمبيك ليون الفرنسي عرضًا رسميًا من إدارة برشلونة لشراء ممفيس ديباي مهاجم الفريق الذي تألق في دوري أبطال اوروبا.

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن ليون يتطلع إلى عرض من النادي الكتالوني بقيمة 30 مليون يورو لبيع عقد ديباي الذي يتبقى فيه عام واحد.

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وأشارت إلى أنه رغم قرار ليونيل ميسي بالبقاء في برشلونة، إلا أن رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق يضع ممفيس على رأس أولوياته.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة تحاول إغراء نظيرتها في ليون بعقد صفقة تبادلية ينتقل بموجبها صامويل أومتيتي إلى صفوف الفريق الفرنسي.