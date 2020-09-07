نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير المنتخب الألماني يوضح كواليس قرار رحلة بازل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، تقبله للانتقادات التي تعرض لها المنتخب الذي يدربه يواخيم لوف عقب رحلة جوية إلى سويسرا من شتوتجارت لخوض مباراة أمام المنتخب السويسري في دوري الأمم الأوروبية.
وقال بيرهوف في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الألماني :"يمكننا أن نتفهم الأصوات التي توجه إلينا الانتقادات وأن نستغل فرصة تلك المناقشة للتساؤل عن كيفية أخذ الجوانب البيئية المهمة في الاعتبار بشكل أكبر وبمزيد من الاستدامة في تخطيطنا وقرارتنا في المستقبل".
وأضاف :"خلال استعداداتنا للمباراتين الدوليتين، ركزنا بشكل كامل على السلامة الصحية للفريق والظروف المثلى لضمان استعادة اللاعبين لعافيتهم البدنية".
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