أحمد حسن: ما يحدث في الدوري من تغيير المدربين أمر غريب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن ما يحدث في الدوري المصري من تغيير المدربين أمر غريب للغاية.
وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" على راديو مصر:"هل العيب في اللاعبين أم المدربين أم اللوائح، عندنا "شبه كورة" حاليا".
وواصل:"هناك 47 مدرب تم تعينهم منذ بداية الموسم حتى الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري، فكيف يفكر رؤوساء الأندية في الأمر".
وأكمل: "هناك مدرب يفشل في مكان، وبعدها بأيام يقود فريق آخر، هل الأزمة تكمن في السماسرة في تعيينات المدربين".
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