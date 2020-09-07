نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن: نادي أسوان يتعرض لظلم في الفترة الماضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن نادي أسوان يتعرض لظلم في الفترة الماضية.

وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" على راديو مصر:"هناك أخطاء عديدة رغم دخول تقنية الفار، ومن المفترض أنها كانت تقلل الأخطاء بنسبة 95%، لكن الحالات الجدلية كثيرة للغاية".

وأكمل:" هدف وادي دجلة أمام الأهلي أثار اللغط، ومن وجهة نظري الهدف صحيح".

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وواصل: "الكرة كانت عالية ولاعب دجلة لم يؤثر على أيمن أشرف، ولم يمنعه من الوصول للكرة".

وتابع الصقر: "أتمنى أن تكون العدالة بين جميع الفرق في الدوري المصري".

وأكد:" نادي أسوان أصدر بيان رسمي بسبب أخطاء الحكام".