الرياضة

الأهلي يترقب حق رعايته لرمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن وجود أزمة تعطل انتقال رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، إلى نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واقترب بيراميدز من التوصل لاتفاق نهائي مع نادي هيدرسفيلد بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد اقتراب الطرفين للتوصلإلى اتفاق بشأن القيمة المالية.

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ولكن هناك ازمة تواجه نادي بيراميدز في حسم انتقال رمضان صبحي بصورة نهئاية، وهي رعاية النادي الأهلي في صفقة رمضان صبحي، حيث يوجد خلاف بين الطرفين حول من يتحمل قيمة الرعاية.

وبحسب تقارير صحفية، فأن الامور في طريقها للحل، ومن المقرر ان تشهد الساعات القليلة المقبلة، حل هذا الخلاف بشكل رسمي، والاعلان عن الصفقة لوسائل الاعلام.

وكان احمد شوبير قد اكد، ان هناك انباء من بيراميدز، تؤكد انه تم الاتفاق مع هيدرسفيلد ومؤتمر صحفي الاسبوع القادم لاعلان التعاقد الرسمي مع رمضان صبحي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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