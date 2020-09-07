الرياضة

لويس سواريز معروض على أتلتيكو مدريد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لويس سواريز معروض على أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وكلاء لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني مع أتلتيكو مدريد لإقناع دييجو سيميوني المدير الفني للفريق بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن وكلاء سواريز يريدون معرفة قدرة أتلتيكو مدريد على التعامل مع الراتب الضخم للنجم الأوروجوياني أم لا.

 

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وأشارت إلى  أن راتبه الكبير يجعل الأمر معقدًا، موضحة أنه حتى لو خفض اللاعب راتبه، فإنها لا تزال عملية غير مناسبة للروخي بلانكوس.

 

يذكر أن انتقال سواريز إلى يوفنتوس، يتوقف على توصل اللاعب لاتفاق مع ناديه برشلونة، على إنهاء العقد، بالإضافة إلى حصول الأوروجوياني على جواز سفر إيطالي للعب في السيدة العجوز.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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