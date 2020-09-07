نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لويس سواريز معروض على أتلتيكو مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تواصل وكلاء لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني مع أتلتيكو مدريد لإقناع دييجو سيميوني المدير الفني للفريق بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن وكلاء سواريز يريدون معرفة قدرة أتلتيكو مدريد على التعامل مع الراتب الضخم للنجم الأوروجوياني أم لا.
وأشارت إلى أن راتبه الكبير يجعل الأمر معقدًا، موضحة أنه حتى لو خفض اللاعب راتبه، فإنها لا تزال عملية غير مناسبة للروخي بلانكوس.
يذكر أن انتقال سواريز إلى يوفنتوس، يتوقف على توصل اللاعب لاتفاق مع ناديه برشلونة، على إنهاء العقد، بالإضافة إلى حصول الأوروجوياني على جواز سفر إيطالي للعب في السيدة العجوز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لويس سواريز معروض على أتلتيكو مدريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.