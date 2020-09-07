نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إكرامي: فوجئت بأخبار انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد إكرامي الشحات، والد شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، وصهر رمضان صبحي، نجم الأهلي المنتقل إلى بيراميدز، أنه فوجئ بالأخبار التي تناولت تسبب نجله في انتقال رمضان إلى بيراميدز.
وقال إكرامي في مداخلة هاتفية في قناة المحور: "لم ابارك انضمام رمضان إلى بيراميدز، لكننا في عصر الاحتراف، وليس من حق الجماهير مهاجمته".
وتابع: "أخبرني شريف عن الصورة التي تم التقاطها لرمضان أثناء ارتدائه لقميص بيراميدز".
واستطرد: "رمضان لديه أسبابه في الرحيل عن الأهلي، وبالطبع فهي أسباب أسرية".
وأتم: "من المستحيل انتقال صبحي إلى الزمالك، والأمر كذلك بالنسبة إلى شريف إكرامي".
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