طلعت يوسف يعلن تشكيل الاتحاد السكندرى لمواجهة المقاصة بالدوري

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالأتى :
حراسة المرمى : محمود الزنفلي
خط الدفاع : مروان النجار وعمر الميدانى ومحمود رزق والسيد سالم .
خط الوسط : نور السيد ومروان عطية وكريم الديب .
خط الهجوم : عبدالغنى محمد وأحمد راشد ورزاق سيسيه .
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