بعائد استثماري 27.5 مليون جنيه| وزارة الرياضة تنفذ 11 مشروع حق انتفاع بـ4 مراكز شباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة انه جار حاليًا الانتهاء من تنفيذ عدد 11 مشروعا بعدد 4 مراكز شباب بمحافظة الفيوم والتي تتنوع ما بين حمامات سباحة ومحلات تجارية وقاعة مناسبات اجتماعية. حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 5 مشاريع بمركز شباب الشهيد حسن عبدالمنعم والتي تشمل حمام سباحة تدريبيا وحمام سباحة للاطفال بالاضافة الى كافيتريا ومطعم وشاليهات.

كذلك جار الانتهاء من انشاء عدد من المحلات التجاريه بمراكز شباب ابشواي ومركز شباب فرقس ، وانشاء حمام سباحة ودار مناسبات بمركز شباب طبهار بالاضافه الى كافتيريا وحديقة للاطفال.

جدير بالذكر ان هذه المشاريع تأتي ضمن مشروعات الطرح الإستثماري الذي تقدمه الوزارة بمختلف مراكز شباب الجمهورية حيث يقدر العائد الاستثماري لهذه المشاريع بمحافظة الفيوم بحوالى 27.5 مليون جنيه.

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وفي هذا السياق ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع فى مشروعات الطرح الاستثمارى بمختلف محافظات الجمهورية والتي تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أعباء مالية.

وأشار الى أن مشروعات الطرح الإستثماري بمراكز الشباب بالمحافظات حققت قيمة استثمارية تتخطي المليار ومائتي مليون جنيه بعدد 174 مركز شباب في 19 محافظة .

فيما أضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعي إلى زيادة الاستثمارات بمنشآت الأندية ومراكز الشباب وتعميمها، لما تحققه هذه الاستثمارات من ربح للصرف منه على الأنشطة المختلفة كما يوفر رصيدًا للأندية والمراكز ، مع اتخاذ كافة اشتراطات السلامة والأمن لكافة المشروعات بالأندية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات .