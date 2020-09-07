الرياضة

بيان نادى أسوان الرياضى بعد اجتماع مشترك لمجلس الإدارة ولجنة الكرة

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أصدر نادى أسوان الرياضى بيانا ،حول التجاوزات التحكمية التى يتعرض لها نادي أسوان بمبارايات الدورى الممتاز.

وإنطلاقا من الثوابت المعروفة تاريخيا عن نادى أسوان الرياضى ورغبته الدائمة والمستمرة فى الحرص والتعاون مع كل عناصر منظومة كرة القدم فى مصر، فقد قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى الأتى:

-مخاطبة اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم بمذكرة رسمية برفض نادى أسوان لهذه الممارسات التحكيمية غير العادلة التى تعرض لها فريق الكرة فى المباريات الأخيرة مما أثار حفيظة الجميع لدى مسئولى وجماهير نادى أسوان.

وأكد مسئولي مجلس إدارة نادى أسوان أنهم فى حالة إنعقاد دائم ومستمر ويدرس كل السبل والخيارات المطروحة للمباريات القادمة للحفاظ على حقوق النادى الفنية والقانونية .

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-رفض كافة الأطقم التحكيمية التى أدارت المباريات التى تعرض فيها الفريق لظلم واضح وعدم إدارتها لمباريات الفريق مستقبلا .

-المطالبة بتعيين حكام دوليين لمباريات الفريق حتى نهاية الموسم فى ظل إتساع دائرة المنافسة على البقاء 

وحرصا على مصلحة النادى ومشاعر جماهيره يطالب مجلس إدارة نادى أسوان اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة بضرورة إعادة الأمور لنصابها الصحيح من خلال لجان الااتحاد المختصة بإدارة مسابقة الدورى العام مع الحرص على تطبيق مبادئ العدالة المنصفة للجميع.

ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى لجماهيره العريضة داخل وخارج المحافظة الوقوف صفا واحدا للحفاظ على كافة حقوق النادى رياضيا وتاريخيا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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