الرياضة

براءة شريف إكرامي.. وكيل رمضان صبحي يعلن فسخ التعاقد معه بسبب بيراميدز

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شدد  نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى السابق، على أنه كان أول الأشخاص الذين أخبروا شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق بعرض بيراميدز لضم رمضان صبحى صانع ألعاب هدرسفيلد الإنجليزى.

وقال شوقى فى تصريحات تلفزيونية له : "تفاصيل العلاقة بينى وبين رمضان صبحى أمر خاص لا يحق لأحد سؤالى عنها، ولن أتحدث فيها، وفسخنا عقد الوكالة لاختلاف التوجه، وانتقاله إلى بيراميدز لا يحتاج وكيل أعمال، كنت وكيله قبل ذلك لمحاولة إيجاد عرض احترافى ولكنه الآن قرر البقاء فى مصر".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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