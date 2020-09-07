وقال شوقى فى تصريحات تلفزيونية له : "تفاصيل العلاقة بينى وبين رمضان صبحى أمر خاص لا يحق لأحد سؤالى عنها، ولن أتحدث فيها، وفسخنا عقد الوكالة لاختلاف التوجه، وانتقاله إلى بيراميدز لا يحتاج وكيل أعمال، كنت وكيله قبل ذلك لمحاولة إيجاد عرض احترافى ولكنه الآن قرر البقاء فى مصر".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر براءة شريف إكرامي.. وكيل رمضان صبحي يعلن فسخ التعاقد معه بسبب بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.