عندنا شِبه كورة.. أحمد حسن يهاجم أندية الدوري المصري بسبب تغيير المدربين

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن ما يحدث في الدوري المصري من تغيير المدربين أمر غريب للغاية.

وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" على راديو مصر:"هل العيب في اللاعبين أم المدربين أم اللوائح، عندنا "شبه كورة" حاليا". وواصل:"هناك 47 مدرب تم تعيينهم منذ بداية الموسم حتى الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري، فكيف يفكر رؤساء الأندية في الأمر". وأكمل: "هناك مدرب يفشل في مكان، وبعدها بأيام يقود فريق آخر، هل الأزمة تكمن في السماسرة في تعيينات المدربين".

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