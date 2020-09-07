سامي ردا على رحيله عن نادي طنطا: تاريخي معروف وتدريبي لسموحة جاء بعد الاستقالة

كشف أحمد سامي المدير الفني السابق لنادي طنطا، وسموحة الحالي، سبب رحيله عن تولي مهام أبناء السيد البدوي عقب الهزيمة القاسية أمام الإنتاج الحربي.

وأضاف أحمد سامي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه تقدم بالاعتذار لمجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فايز عريبي مساء يوم الهزيمة أمام نادي الإنتاج الحربي نظرا لقلة الإمكانيات.

ورد أحمد سامي، على كل الأقاويل الخاصة برحيله عن نادي طنطا من أجل تولي القيادة الفنية لنادي سموحة قائلا: تاريخي معروف للجميع وتوليت أندية في ظروف أصعب دون الرحيل ولكن إمكانيات طنطا لم تساعد على الاستمرار.

وتابع: المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة تحدث معي من أجل تولي قيادة الفريق عقب معرفته برحيلي عن نادي طنطا، وليس كما يعتقد البعض بحدوث ترتيب للأمور من أجل الرحيل.

وأشار أحمد سامي، إلى استمرار الجهاز الطبي والإداري الخاص بنادي سموحة بالإضافة الى استمرار أحمد ناجي في قيادة تدريب حراس مرمي سموحة.