مباراة الحسم .. تفاصيل الساعات الأخيرة في المقاصة قبل مواجهة الاتحاد بالدوري

واختار إيهاب 20 لاعبا لخوض مباراة اليوم أمام الاتحاد السكندرى وضمت قائمة الفريق كلا من: محمود حمدى ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وباولن فوافي ومحمد توني ومحمد إبراهيم وعبدالله مجدي ومصطفى شبيطة وشميلس بيكلي وميدو جابر وصلاح أمين وصلاح عاشور وعمرو مرعى.
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