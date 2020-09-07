رئيس الليجا يرفض الاتهامات الموجهة إليه بسبب ميسي: لست في حرب مع حاشيته

رفض رئيس رابطة الأندية الإسبانية، ليجا، الاتهامات التي تلقاها في الفترة الماضية بسبب تدخلهم في أزمة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ليونيل ميسي.

وأصدرت الرابطة قبل أسبوع بيانًا رسميًا، تؤكد من خلاله سريان عقد ميسي مع برشلونة ولا يمكنه المغادرة إلا بدفع قيمة الشرط الجزائي بقيمة 700 مليون يورو.

بسبب هذا البيان كانت هناك انتقادات للرابطة بسبب تدخلها في الأزمة، ورغبتها في الإبقاء على ميسي، وهو ما دفع والد الأرجنتيني في الرد عليهم ببيان يوضح من خلاله أن اللاعب يستطيع الرحيل عن برشلونة بعد نهاية كل موسم.

ولكن كان هنالك إصرار من الليجا بإصدار بيان جديد للتأكيد على سريان الشرط الجزائي وأن ميسي كان عليه إبلاغ برشلونة بالرحيل المجاني في 10 يونيو الماضي ولكن المدة انتهت بالفعل.

وعلق تيباس على الانتقادات في حواره مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، وقال: "لست في حرب شخصية ضد ميسي وحاشيته".

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وتابع: "أقدر وأحترم ميسي، أحب ليو لأنه كتب تاريخًا طويلًا في كرة القدم الإسبانية على مدار آخر 20 عامًا، فكيف أشن عليه حربًا؟!".

وأضاف: "تدخلي في الأزمة كانت تهدف فقط لاحترام العقود، واتضح بعد ذلك أن ميسي بالفعل لديه عقد سارٍ مع برشلونة".

واستمر: "العقد واضح واعتقد أن محاميه قد تعرض للتضليل بإخفاء بعض بنود العقد".

وأتم تيباس تصريحاته: "في النهاية، سعيد بقرار ميسي بتجنب الخلافات القانونية والاستمرار في برشلونة نادي حياته كما يقول، آمل أن تعود العلاقات إلى طبيعتها حتى ولو لمدة عام، إذا كان سيرحل كما يسمح له عقده".