إنشاء رابطة الأندية.. أبوريدة يتوصل لاتفاق مع الخطيب ومرتضى منصور لخدمة الكرة المصرية

علم دوت الخليج أن المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقى، تواصل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للتنسيق حول القرار الأنسب خلال اجتماع المكتب التنفيذي واجتماع لجنة الأندية بالكاف، يوم الخميس المقبل.

ويشهد نصف نهائي دوري الأبطال، صدام مصري مغربي، حيث يواجه الزمالك الرجاء في المغرب بالذهاب يوم 25 سبتمبر الجاري، بينما يلاقي الأهلي الوداد يوم 26 من الشهر ذاته، بحسب ما حدده كاف في وقت سابق.

وبحث أبو ريدة خلال تواصله مع الخطيب ومرتضى منصور، موقفهما من أجل إقامة مباريات نصف النهائي في موعدها أو تأجيلها.

وأبلغ أبو ريدة الخطيب، بحضور اجتماع لجنة الأندية في "كاف"، يوم الخميس أيضًا، لمناقشة موعد مباراتي الأهلي في نصف نهائي البطلولة القارية، ضد الوداد، كونه عضوا في اللجنة.