فضيحة تضرب منتخب إنجلترا خلال منافسات أمم أوروبا

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وكان منتخب إنجلترا فاز على منتخب إيسلندا، السبت الماضي، بهدف دون رد، سجله رحيم سيترلينج، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري الأمم الأوروبية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن ثنائي إنجلترا فبل فودين وماسون جرينوود، اصطحبا فتيات إلى الفندق الذي كان يقيم فيه المنتخب الإنجليزي بـ أيسلندا، مؤخرا، كما خرقا قواعد الحجر الصحي.

واضافت الصحيفة، أن الفتيات نشرن صورا لهما، رفقة ثنائي منتخب إنجلترا؛ مما جعل جاريث ثاوجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، يستبعدهما من مواجهة الدنمارك، المقرر لها غدا، الثلاثاء.