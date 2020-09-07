الرياضة

فضيحة تضرب منتخب إنجلترا خلال منافسات أمم أوروبا

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فجرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فضيحة مدوية، بشأن ثنائي منتخب إنجلترا "فيل فودين" و"ماسون جرينوود".
وكان منتخب إنجلترا فاز على منتخب إيسلندا، السبت الماضي، بهدف دون رد، سجله رحيم سيترلينج، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري الأمم الأوروبية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن ثنائي إنجلترا فبل فودين وماسون جرينوود، اصطحبا فتيات إلى الفندق الذي كان يقيم فيه المنتخب الإنجليزي بـ أيسلندا، مؤخرا، كما خرقا قواعد الحجر الصحي.

واضافت الصحيفة، أن الفتيات نشرن صورا لهما، رفقة ثنائي منتخب إنجلترا؛ مما جعل جاريث ثاوجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، يستبعدهما من مواجهة الدنمارك، المقرر لها غدا، الثلاثاء.

يذكر أن مباراة أيسلندا الماضية، كتنت المشاركة الأولى لـ  فيل فودين وماسون جرينوود بقميص منتخب إنجلترا الأول.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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