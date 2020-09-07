فضيحة تضرب منتخب إنجلترا خلال منافسات أمم أوروبا

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن ثنائي إنجلترا فبل فودين وماسون جرينوود، اصطحبا فتيات إلى الفندق الذي كان يقيم فيه المنتخب الإنجليزي بـ أيسلندا، مؤخرا، كما خرقا قواعد الحجر الصحي.
واضافت الصحيفة، أن الفتيات نشرن صورا لهما، رفقة ثنائي منتخب إنجلترا؛ مما جعل جاريث ثاوجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، يستبعدهما من مواجهة الدنمارك، المقرر لها غدا، الثلاثاء.
يذكر أن مباراة أيسلندا الماضية، كتنت المشاركة الأولى لـ فيل فودين وماسون جرينوود بقميص منتخب إنجلترا الأول.
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