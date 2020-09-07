شريف إكرامي: توقعت أن يكون رصيد مصداقيتي لدى الجماهير كافيًا

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه الشخصي على تويتر : " لم أكن أتمنى أن يؤكد صحة كلامي أطراف أخرى وتوقعت أن يكون رصيد مصداقيتي لدى الجماهير كافيًا.
وكان صرح كابتن نادر شوقي قائلا: "بعيدًا عن أي كواليس، وما أعلمه ويخصني، أنا أول من تواصل هاتفيًا مع شريف إكرامي وأبلغته بقصة بيراميدز ورمضان صبحي، وردة فعله كانت تشير لعدم معرفته بالأمر، لقد تفاجأ" .
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