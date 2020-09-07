نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نيوكاسل يونايتد يعلن التعاقد مع كالوم ويلسون في المقال التالي
وهبط فريق بورنموث في الموسم الماضي إلى التشامبيونشيب بعد احتلاله المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ووقع كالوم ويلسون على عقد لمدة خمس سنوات، حيث سينتهي عقده مع نيوكاسل في صيف موسم 2025 القادم.
ويعد مهاجم نيوكاسل يونايتد الجديد من أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الأخيرة، حيث شارك مع بورنموث في 187 مباراة، وسجل خلالها 67 هدف.
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