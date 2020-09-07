مدرب بشكتاش يشيد بقدرات النني وكان يتمنى استمراره مع الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - صرح المدير الفني لبشكتاش التركيسيرجين ياليتشن بأن محمد النني لاعب وسط أرسنال كان إضافة قوية للفريق ويتمنى استمراره مع الفريق.
شارك محمد النني مع بشكتاش الموسم الماضي قادمًا من أرسنال الإنجليزي، على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى الجانرز ويتوج بكأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.
خلال المؤتمر الصحفي قبل بداية الموسم الجديد في تركيا ردًا على سؤال ما اللاعب الذي تمنيت بقاءه في الفريق وقال ياليتشن : "محمد النني، لم أرغب في مغادرته للفريق، لقد قدم لنا إضافة كبيرة في منتصف الملعب".
وتابع: النني اللاعب الوحيد الذي أستطيع أن أقول يا ليته لم يغادر، لكنه لاعب ذو راتب عالي جدًا، واستعادته من أرسنال مهمة صعبة ".
قدم النني الموسم الماضي مستوى جيد مع فريق بشكتاش حيث شارك الموسم الماضي في 36 مباراة في جميع المسابقات، سجل هدفًا وحيدًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.
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