نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الستار صبري: رونالدو كان يعتبرني مثلاً أعلى له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح عبد الستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، أنه كان المثل الأعلى للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي.

وتواجد الدون في نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، قبل أن يتركه نحو مانشستر يونايتد، في الوقت الذي نشط صبري مع نادي بنفيكا.

وقال صبري في تصريحات صحفية لبرنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، عبر قناة "أون سبورت 2" الفضائية: "اعتبرني رونالدو مثلاً أعلى له حينما كان في سبورتينج بسن 18 عاماً".

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وتابع: "حينما تعاقد مانشستر يونايتد مع رونالدو، أخبرهم أن مثله الأعلى هو عبد الستار صبري".

وأضاف: "تشاجرت مع مورينيو من قبل، وكان يخشاني كثيراً، حيث كان يغار مني بسبب شعبيتي".

وأتم: "رمضان صبحي فضل مصلحته الشخصية على حساب الأهلي، وبيراميدز أصبح يمتلك لاعبين أفضل من الأهلي والزمالك".