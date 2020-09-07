تعرف على تشكيل الإسماعيلي أمام نادي مصر

أعلن أحمد العجوز مدرب عام الإسماعيلي التشكيل الأساسي لمواجهة نادي مصر في المباراة المقرر لها بعد قليل على ملعب ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ٢٦ من مسابقة الدوري العام.
وجاء التشكيل كالآتي:
في حراسة المرمى: محمد مجدي
في خط الدفاع:- محمود البدري- محمد عمار- ابراهيم أبواليزيد-أسامة ابراهيم
في خط الوسط:- أحمد مدبولي- عماد حمدي-عمر الوحش - بكيتي سيلفا
الهجوم:- عبدالرحمن مجدي- شيلونجو
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