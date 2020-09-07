الرياضة

تعرف على تشكيل الإسماعيلي أمام نادي مصر

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أعلن  أحمد العجوز مدرب عام الإسماعيلي التشكيل الأساسي لمواجهة نادي مصر في المباراة المقرر لها بعد قليل على ملعب ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ٢٦ من مسابقة الدوري العام.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد مجدي

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في خط الدفاع:- محمود البدري- محمد عمار- ابراهيم أبواليزيد-أسامة ابراهيم

في خط الوسط:- أحمد مدبولي- عماد حمدي-عمر الوحش - بكيتي سيلفا

الهجوم:- عبدالرحمن مجدي- شيلونجو

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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