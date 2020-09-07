الاتفاق السعودي: رحيل ثنائي الأهلي المصري أثر على الفريق

يعتقد عبد العزيز الدوسري قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي السابق أن رحيل حسين السيد ووليد أزارو أثر كثيرا على مستوى الفريق.

لعب ثنائي الأهلي على سبيل الإعارة في صفوف الاتفاق خلال الموسمين الماضيين.

وقال الدوسري في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط: "أرى أن التفريط باللاعب المصري حسين السيد الذي كان يقدم مستويات كبيرة الموسم الماضي في مركز الظهير الأيسر كان خطأ، بعد رحيل حسين السيد تعاقد الاتفاق مع اللاعب التونسي أسامة حدادي لكنه لم يكن على قدر التطلعات وغادر سريعا هذا الموسم وعادت المشكلة السابقة في الفريق".

وواصل الدوسري "في خط الهجوم هناك حاجة للاعب مؤثر وحاسم بنوعية المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر أو السوري عمر السومة مهاجم الأهلي".

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وتابع "لقد قام النادي بخطوة موفقة بالتعاقد مع المغربي وليد أزارو في فترة الانتقالات الشتوية حيث كان اللاعب متألقا ومميزا".

وأكمل "لكن لا أعلم كيف تم الاختلاف معه ورحيله بعد قرار عودة الدوري إثر توقف طويل بسبب فيروس كورونا حيث كان رحيله مؤثرا فعلا".

وقطعت الخسارة أمام ضمك الأمل بشكل نهائي في وصول الاتفاق إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا أو حتى التقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب حيث تراجع الفريق بتلك الخسارة إلى المركز الثامن.

ولم يعد بإمكان الاتفاق إنهاء الموسم إلا بالمركز السادس كأفضل الأحوال في حال فوزه على النصر وخسارة الفيصلي ضد أبها والشباب أمام الهلال.