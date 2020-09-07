أحمد سامي: نادي طنطا يحتاج معجزة للبقاء فى الدوري هذا الموسم

وقال أحمد سامي في تصريح عبر قناة أون تايم سبورتس: "طنطا يحتاج معجزة ليبقى في الدوري الممتاز، لم أرد إحراج مجلس الإدارة حين طلب مني تولي المهمة أملا في تغيير النتائج".
وأضاف: "لم أوقع عقدا مع طنطا، كان مجرد اتفاقا شفهيا، ولم أحصل على مال أو مقدم تعاقد، ورحلت بسبب فايز عريبي (رئيس النادي)، حيث احبطتني الخسارة ضد الإنتاج فاعتذرت عن الاستمرار في المهمة، وبعد انتشار الخبر هاتفني فرج عامر (رئيس سموحة) واتفقنا"، مؤكدا أنه اتفق مع سموحة بعد رحيله عن طنطا.
وواصل احمد سامي، قائلا: "حتى لو قاد جوزيه مورينيو فريق طنطا سيهبط به؟ (مثلما قال محمد صلاح المدرب الأسبق للفريق) فالأمور صعبة في النادي، وإلغاء الدوري كان الحل الوحيد للبقاء لأن التوقف بسبب كورونا أضر الفريق".
وأتم "اتفقت مع فرج عامر على قيادة سموحة حتى الموسم المقبل، طموحي في الموسم الحالي أن أصل للمركز الخامس على الأقل ونستطيع ذلك لأن الفريق جيد ولديه الخبرة".
كان فرج عامر رئيس سموحة أعلن في الساعات الأولى من يوم الإثنين التعاقد مع أحمد سامي ليقود الفريق خلفا لحمادة صدقي.
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