أحمد سامي: نادي طنطا يحتاج معجزة للبقاء فى الدوري هذا الموسم

وقال أحمد سامي في تصريح عبر قناة أون تايم سبورتس: "طنطا يحتاج معجزة ليبقى في الدوري الممتاز، لم أرد إحراج مجلس الإدارة حين طلب مني تولي المهمة أملا في تغيير النتائج".

وأضاف: "لم أوقع عقدا مع طنطا، كان مجرد اتفاقا شفهيا، ولم أحصل على مال أو مقدم تعاقد، ورحلت بسبب فايز عريبي (رئيس النادي)، حيث احبطتني الخسارة ضد الإنتاج فاعتذرت عن الاستمرار في المهمة، وبعد انتشار الخبر هاتفني فرج عامر (رئيس سموحة) واتفقنا"، مؤكدا أنه اتفق مع سموحة بعد رحيله عن طنطا.