ماذا قالوا.. أبرز التعليقات عن قرعة كأس العالم لليد 2021

اختتمت مراسم قرعة النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021 في أجواء احتفالية جميلة تحت سفح أهرامات الجيزة.

وشهدت مراسم القرعة حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي إلى جانب حضور نخبة من الوزراء والشخصيات العامة.

موقع مصر 2021 الخاص بالبطولة أبرز التعليقات على القرعة.

الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد

"لاحظت ردود فعل إيجابية بعد حفل القرعة وانتظر متابعة وسائل الإعلام الأجنبية لمعرفة الانطباع العام، كما قلت القرعة هي عملية إحماء لما هو قادم من تنظيم في البطولة".

"مصر سبق لها تنظيم العديد من البطولات الكبرى في مختلف الألعاب وليس كرة اليد فقط، مصر قادرة على تنظيم أي حدث كبير ولا شك في نجاحها بنسخة 2021 هذا أمر مؤكد".

"أرى أن مصر 2021 ستكون النور في نهاية النفق المظلم في ظل ما نعيش به من ظروف محيطة بسبب جائحة كورونا".

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

"نستضيف بطولة العالم لرجال اليد وفقا للإجراءات الاحترازية الدولية وهناك أكواد نسير عليها ويتم تحديثها كل فترة وفقا للمستجدات ولذلك قادرون على التنظيم بصورة جيدة دون أي مخاطرة".

"سعيد بردود الفعل حول حفل القرعة ودائما ما تثبت مصر قدرتها أمام العالم على استضافة المحافل الدولية الكبرى وتحدي الصعاب والظهور بشكل مشرف".

هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد واللجنة المنظمة للبطولة

"خلال عملنا من أجل تنظيم البطولة واجهنا تحديات صعبة بسبب جائحة كورونا، لكن اليوم دليل قوي على توحد المصريين الدائم في الأوقات الصعبة".

"يظهر معدن المصريين الحقيقي في تلك الأوقات وحفل القرعة أمام الأهرامات ومروره بصوره رائعة وجه الرسالة التي عملنا عليها منذ البداية وهي نعم نحن نستطيع".

"المنتخب دخل في معسكر مغلق بالغردقة قبل أن يعود للتدرب في القاهرة ويلتحق بمعسكر جديد في الغردقة خلال الفترة المقبلة، وندرس إقامة عدد من المباريات الودية قبل منافسات البطولة".

حسين لبيب مدير البطولة

"فخور بخروج حفل القرعة بالمظهر الذي يليق بسمعة مصر أمام العالم، عمل اللجان الخاصة باللجنة المنظمة مستمر دون توقف لإنهاء الإنشاءات والاستعدادات لاستقبال البطولة في يناير".

"يوم 31 أكتوبر هو تاريخ جاهزية جميع الصالات الأربعة لاستضافة المباريات، ويتم التنسيق بين كل اللجان لخروج البطولة بالشكل الأمثل".

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روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني لمنتخب مصر

"القرعة صعبة ولدينا 32 منتخبا على مستوى عال لذلك كان من الصعب اختيار مجموعة واحدة ولكن تم الاستقرار على المجموعة السابعة".

"المجموعة السابعة أفضل لنا لمعرفتنا معلومات كثيرة عنها وأعلم أن هناك منتخبا لم يتحدد بعد لكن أعتقد سيكون تشيلي".

"لدينا مجموعة من 25 لاعب يتدربون الآن للاختيار بينهم وأرى أن مستوانا جيد وظهر ذلك في بطولة أمم إفريقيا".

أحمد الأحمر قائد منتخب مصر

"نبذل قصارى جهدنا من أجل الوصول لأفضل نتيجة ممكنة في بطولة العالم المقامة على أرضنا في مصر".

"لدينا طموحات كبرى ولكن نتخذ الأمور خطوة خطوة، منتخبنا جيد وبه مزيج رائع من الخبرة والشباب الموهوب"

علي زين لاعب منتخب مصر

"مبارياتنا مع السويد دائما ما تكون متقاربة في المستوى وهذا يجعل لدينا حظوظ فيما هو أبعد من ذلك".

"طموحنا لا يتوقف عند المركز الثامن الذي حققناه النسخة الماضية، نتمنى أن نحقق ما هو أفضل وبالتأكيد نحلم بميدالية".

عبد الرحمن حميد لاعب منتخب مصر للشباب

"أرى اختيار المجموعة التي تضم السويد أمر جيد فكما يقال (كعبنا عالي) عليهم وهذا ظهر في السنوات الأخيرة".

"حصولي على أفضل حارس في مونديال الناشئين مجرد خطوة نحو ما أحلم به وليس نهاية طموحاتي".

حسن قداح لاعب منتخب مصر للشباب

"أتمنى الحضور الجماهيري الكبير في بطولة العالم، دعمهم سيكون له تأثير إيجابي على المنتخب".

"رغم فوزنا ببطولة العالم للناشئين لكن لعب مونديال الرجال لأول مرة وعلى أرضك سيكون مختلفا بشكل تام".