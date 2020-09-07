المقاصة يفوز على الاتحاد 3-1 ويواصل تقديم عروضه الممتعة بالدوري

تقدم المقاصة في الدقيقة 30 عن طريق عمرو مرعي بعد خطأ مشترك بين عمر الميداني، ومحمود الزنفلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الفيومي بهدف نظيف.
ونجح خالد قمر في تسجيل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 59 من اللقاء بعدما تلقى كرة عرضية ليحولها بالقدم بشكل رائع داخل الشباك من الزاوية الضيقة.
وعاد المقاصة للتقدم من جديد في الدقيقة 71 عن طريق خالد أوتشو بعدما تلقى تمريرة بالكعب من ميدو جابر ليصبح منفردًا بالمرمى، قبل أن يصوبها داخل الشباك معلنًا ثاني أهداف الفريق.
وحصل محمد إبراهيم على ركلة جزاء للمقاصة في الدقيقة 85 من اللقاء بعد عرقلته من إسلام جابر داخل منطقة الجزاء، ليصوبها ميدو جابر بنجاح في الزاوية اليسرى للمرمى مسجلًا ثالث أهداف الفريق الفيومي لينتهى اللقاء 3-1 لمصر المقاصة.
الفوز رفع رصيد مصر المقاصة للنقطة 30 فى المركز الثامن ، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 35 نقطة فى المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الممتاز.
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