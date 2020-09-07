المقاصة يفوز على الاتحاد 3-1 ويواصل تقديم عروضه الممتعة بالدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تقديم عروضه الممتعة وتغلب على منافسه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لواحد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري الممتاز.

تقدم المقاصة في الدقيقة 30 عن طريق عمرو مرعي بعد خطأ مشترك بين عمر الميداني، ومحمود الزنفلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الفيومي بهدف نظيف.

ونجح خالد قمر في تسجيل هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 59 من اللقاء بعدما تلقى كرة عرضية ليحولها بالقدم بشكل رائع داخل الشباك من الزاوية الضيقة.